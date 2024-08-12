Россияне разрывают договоры с операторами связи из-за замедления YouTube

Абоненты 135 региональных операторов связи начали разрывать договоры на оказание услуг, столкнулись с проблемами в работе YouTube и других сервисов Google.
Пользователи заметили, что проблемы возникают только при использовании домашнего интернета. Через мобильную связь сервисы работают нормально. Абоненты обвиняют в этом домашних провайдеров.
Профильные ассоциации обратились к Минцифры и Роскомнадзору с просьбой выпустить официальное объяснение причин замедления работы сервисов Google и их «неравномерной деградации у разных телеком-компаний».
Вам будет интересно
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. Первый...
27.06.2024 453