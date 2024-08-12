Россияне разрывают договоры с операторами связи из-за замедления YouTube

Автор: Сергей Агутин
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Россия. Санкт-Петербург. Компьютерная мышь
Фото: Baltphoto.ru

Абоненты 135 региональных операторов связи начали разрывать договоры на оказание услуг, столкнулись с проблемами в работе YouTube и других сервисов Google.

Пользователи заметили, что проблемы возникают только при использовании домашнего интернета. Через мобильную связь сервисы работают нормально. Абоненты обвиняют в этом домашних провайдеров.

Профильные ассоциации обратились к Минцифры и Роскомнадзору с просьбой выпустить официальное объяснение причин замедления работы сервисов Google и их «неравномерной деградации у разных телеком-компаний».

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