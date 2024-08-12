Житель Красного Села напал с ножом на пару. Мужчина убит, женщину доставили в больницу – видео

В полицию 10 августа около 01:00 сообщили о нападении с ножом возле дома № 63, корпус 1, на проспекте Ленина в Красном Селе. Задержан 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, он поссорился с 42-летней женщиной и 40-летним мужчиной. Затем напал на них с ножом. Мужчина был убит на месте, пострадавшая госпитализирована.

Заведено уголовное дело о покушении и убийстве. Женщина госпитализирована с ножевым ранением шеи. Мужчине удары также попали в шею и грудь.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти