СМИ: Более 98 % китайских банков отказываются принимать платежи из России

Региональные банки Китая отказываются принимать платежи из России, сообщают «Известия». Еще в начале июня они работали с российским бизнесом, «платежи шли более-менее стабильно». С 20 июля расчеты фактически остановлены.

По словам опрошенных изданием предпринимателей, принимать прямые трансакции из России отказываются больше 98 % китайских банков. Это может привести к проблемам с поставками товаров и росту цен.

По данным издания, российский бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны. Но китайские кредитные организации закрывают эти лазейки или продают клиентам юани по курсу Центробанка с надбавкой 5 %.