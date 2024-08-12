Одноклассники проведут ежегодный конкурс для региональных медиа

Соцсеть запускает ежегодный конкурс для региональных медиа ОК media challenge. Его цель — улучшить качество публикаций в группах изданий в ОК, а также научить эффективным способам работы с инструментами продвижения, доступными в соцсети.

В ходе конкурса медиа освоят навыки работы с вовлечённостью аудитории, научатся привлекать новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат 50, 30 и 15 тысяч бонусных рублей на продвижение в социальной сети через единую платформу VK Реклама, дополнительную поддержку ОК в течение года, а также фирменный мерч и памятные награды.

Конкурс будет проходить с 26 августа по 22 сентября 2024 года. Он состоит из обучающей программы, включающей теоретические и практические задания. Участники конкурса смогут больше узнать о рекомендуемой частоте постинга в ОК, научатся делать вовлекающие прямые эфиры, познакомятся с инструментами продвижения в соцсети и попробуют реализовать спецпроект.

За каждое выполненное задание участникам будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники, можно в блоге и группе «ОК для медиа». Оценивать медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнёрствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 22 августа включительно. Из всех заявок 23 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в Insideok и группе «ОК для медиа». Победители конкурса будут объявлены до 24 сентября включительно.

В прошлом году заявки на участие подали 112 представителей региональных изданий, 30 из которых попали в шорт-лист участников. Победителями 2023 года стали «Ариг Ус», «Калининград.Ru», и «Комсомольская правда. Самара». За 6 прошедших лет проведения конкурса в него подали заявки более 500 представителей региональных медиа, 193 издания проходили в отборочный тур. Среди тех, кто чаще всего выходил в шорт-лист: издания из Свердловской, Ленинградской, Новосибирской и Челябинской областей, а также из Красноярского и Краснодарского края.