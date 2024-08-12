В турецком PlayStation Store, которым пользуются россияне, выросли цены

Подорожание затронуло более 2500 видеоигр.

В турецком PlayStation Store внезапно выросли цены на видеоигры. Сервисом активно пользуются российские геймеры, поскольку ранее компания Sony ограничила функции магазина в РФ.

Подорожание охватило, как сообщают СМИ, более 2500 видеоигр. Например, теперь покупка Hogwarts Legacy и Gotham Knights обойдется россиянам в пересчете на рубли в ₽8,1 тыс.