В турецком PlayStation Store, которым пользуются россияне, выросли цены

Автор: Анастасия Щербакова
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Подорожание затронуло более 2500 видеоигр.

В турецком PlayStation Store внезапно выросли цены на видеоигры. Сервисом активно пользуются российские геймеры, поскольку ранее компания Sony ограничила функции магазина в РФ.

Подорожание охватило, как сообщают СМИ, более 2500 видеоигр. Например, теперь покупка Hogwarts Legacy и Gotham Knights обойдется россиянам в пересчете на рубли в ₽8,1 тыс.

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В турецком PlayStation Store, которым пользуются россияне, выросли цены рост цен, Видеоигры, PlayStation
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09.08.2024 95
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