В турецком PlayStation Store, которым пользуются россияне, выросли цены

Подорожание затронуло более 2500 видеоигр.
В турецком PlayStation Store внезапно выросли цены на видеоигры. Сервисом активно пользуются российские геймеры, поскольку ранее компания Sony ограничила функции магазина в РФ.
Подорожание охватило, как сообщают СМИ, более 2500 видеоигр. Например, теперь покупка Hogwarts Legacy и Gotham Knights обойдется россиянам в пересчете на рубли в ₽8,1 тыс.
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