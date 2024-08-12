Российских блогеров полностью лишили заработка на YouTube

Ранее владельцы каналов из России могли получать деньги от просмотров за счет иностранных пользователей. Теперь блогеров лишили и этой возможности.

Google окончательно ограничила доступ владельцам каналов на YouTube из России к монетизации. Теперь российские блогеры не могут воспользоваться сервисом контекстной рекламы AdSense.

Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты, — указано в сообщении Google Payments.

Ранее россияне могли иметь хоть какой-то доход с YouTube, если их видео смотрели пользователи из других стран. Однако теперь Google убрал и эту возможность монетизации.