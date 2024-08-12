Стало известно, когда на Земле прекратятся магнитные бури

По оценкам ученых, серия геомагнитных возмущений должна закончиться к вечеру 12 августа.

Серия магнитных бурь, накрывшая Землю в конце прошлой недели, завершится в понедельник, 12 августа.

Как следует из графиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, «зеленым» геомагнитный фон нашей планеты станет уже к 21:00. При этом на протяжении всего оставшегося месяца новых магнитных бурь не ожидается.