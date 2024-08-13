В Детской больнице Ленобласти начнут по-новому лечить младенцев от гипераммониемии

В детской областной больнице внедрили новую методику определения гипераммониемии у младенцев. Медучреждении укомплектовали анализатором, который быстро и точно измерит уровень аммиака в крови недоношенных и новорожденных детей.

Для младенцев превышение аммиака в крови особенно опасно. Организм еще не полностью адаптирован и не способен эффективно выводить токсины.

Диагностика поможет обнаружить проблему на ранней стадии, вовремя откорректировать состояние ребенка, улучшить качество выхаживания недоношенных детей. А также точнее реагировать на критические состояние младенцев.