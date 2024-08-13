Неизвестный растлил ребенка в продуктовом магазине Тосненского района

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Тосненского района 12 августа около полуночи обратилась 37-летняя жительница города Никольское. Ее 13-летнюю дочь растлил неизвестный.

Преступление совершено 11 августа около 17:00. Злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в продуктовом магазине на Ульяновском шоссе.

Решается вопрос об уголовном деле. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и его приметы.

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05.05.2023 2521
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