Неизвестный растлил ребенка в продуктовом магазине Тосненского района

В полицию Тосненского района 12 августа около полуночи обратилась 37-летняя жительница города Никольское. Ее 13-летнюю дочь растлил неизвестный.
Преступление совершено 11 августа около 17:00. Злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в продуктовом магазине на Ульяновском шоссе.
Решается вопрос об уголовном деле. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и его приметы.
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05.05.2023 2521