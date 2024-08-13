В Новой Москве прошли обыски по делу о некачественных сухпайках для ВС РФ

Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве в рамках расследования дела о мошенничестве с сухпайками для армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они обвиняются в ненадлежащем оказании услуг.

Следствие полагает, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена за счет увеличения расходов на приготовление еды. А качество продуктов не соответствовало соглашениям. В результате государству причинили ущерб в 1,3 млрд рублей.

После ареста генерала Дмитрия Булгакова, который, по данным следствия, был посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом», установлено, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной. Энергетическая ценность пайков занижена.