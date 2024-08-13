Жительница Ленобласти вошла в число победительниц конкурса «Миссис Россия – 2024»

В Москве прошел финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия – 2024». За корону боролись 39 представительниц разных регионов страны.
Ленобласть представляла «Миссис Ленинградская область – 2023» и мать двоих детей Есения Степовая. По итогам конкурса она удостоилась титула «Королева Фонда Планета Женщин».
Главная корона досталась 40-летней жительнице Санкт-Петербурга, матери троих детей и предпринимательнице Людмиле Рожневой.
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