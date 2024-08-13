Нетрезвого мужчину задержали за поджог автомобиля в Ленобласти

По подозрению в поджоге Nissan Terrano возле дома на улице Пушкина задержан нетрезвый 47-летний житель Кировска. Преступление совершено 12 августа около 00:40.
В результате пожара у иномарки 2018 года выпуска частично обгорело лакокрасочное покрытие в районе бензобака. О пострадавших не сообщается. Предполагаемого поджигателя задержали на месте происшествия.
Подозреваемый ранее судим за два убийства и угон. Автомобиль принадлежит 49-летнему жителю Кировска. В момент поджога мужчина находился в командировке в другом городе.
С места происшествия полицейские изъяли фрагмент ткани со следами горения и емкость из-под дезодоранта с неустановленной жидкостью.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1831