Агрессор отобрал у рабочего деньги и велосипед в Бокситогорском районе

В полицию Бокситогорского района вечером 12 августа обратился 40-летний разнорабочий фирмы, которая занимается разборкой и сносом зданий. Неизвестный напал на него возле дома на улице Советской в Пикалево.

Агрессор несколько раз ударил жертву в грудь, забрал 5000 рублей наличными и велосипед. Грабителя избитый описал как мужчину славянской внешности, на вид которому около 50 лет, худощавого телосложения.

Полиция полагает, что к преступлению причастен 40-летний житель пятого микрорайона Пикалево. В прошлом он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и убийство.

На втором этаже многоквартирного дома, где зарегистрирован мужчина, нашли велосипед. Хозяин опознал его.