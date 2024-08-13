Автомобилисты Ленобласти все более активно используют газ в качестве топлива

Одной из основных причин роста использования природного газа более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стало расширение парка общественного транспорта

Как подчеркнули в региональном комитете по транспорту, с начала года были расширены меры государственной поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях, а в июне правительством России принято решение об увеличении размера субсидии на переоборудование транспорта для использования газа в качестве топлива.

До 2019 года на территории области действовало 4 объекта газозаправочной инфраструктуры, сейчас их количество увеличилось до 16. Природным газом транспорт можно заправить в Тихвине, Тосно, Кингисеппе, Подпорожье, Волхове, Сосновом Бору, Пикалево, Всеволожском и Гатчинском районах, — напомнили в областном правительстве.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо. А юридические лица из Ленобласти могут бесплатно перевести транспорт на природный газ. Автомобилисты из Ленобласти могут переоборудовать транспорт на КПГ без дополнительных вложений, либо осуществить переоборудование за свой счет с фиксированной ценой в 14 руб. за кубометр на фиксированный объем газа. Чтобы перевести свой автомобиль на газ, можно обратиться в компанию из списка.

В 2023 году Ленобласть вошла в перечень субсидируемых регионов, где водители могут перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно. В 2020-2022 годах по программе льготного переоборудование переведено на метан более 1000 транспортных средств. С начала 2023 года при господдержке переоборудовано 343 транспортных средства.