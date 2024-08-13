В России могут отменить наказание для водителей за езду без бумажных прав

Речь идет о случаях, когда у автомобилистов не оказалась при себе оригинала документа, но он есть в цифровом виде.
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, у которых при себе нет удостоверения.
Законом предлагается не наказывать россиян, не имеющих оригинал водительских прав на момент проверки, но при этом документ у них присутствует в цифровом виде на сервисе «Госуслуги авто».
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01.06.2024 490