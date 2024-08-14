Автомобиль сгорел в Кировске

В экстренные службы 13 августа около 16:30 сообщили о пожаре на пересечении улиц Победы и Маяковской в Кировске.

По словам очевидцев, внутри мог взорваться баллон. Из машины успела выскочить девушка, но ей обожгло лицо и руку.

На месте происшествия работала дежурная смена 127-й пожарной части. За полчаса восемь спасателей ликвидировали возгорание. Автомобиль полностью сгорел.