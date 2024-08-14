Российский клуб РПЛ заявил футболиста с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» заявило в Российскую футбольную-лигу (РПЛ) полузащитника Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана.

Фамилия 21-летнего футболиста состоит из 25 букв. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, на форме игрока будет написано «Джавад».

Хоссейннеджадмахаленколай перешел в Динамо из «Сепахана» – клуба иранского высшего дивизиона. В составе команды он провел 22 матча и отдал три результативные передачи. Также на счету хавбека два матча за сборную Ирана.