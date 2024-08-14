Дрозденко: Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас

Межведомственное взаимодействие в антикоррупционной работе усилят в Ленобласти вместе с обучением сотрудников административного корпуса

Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас. Нужно вовремя реагировать, не допускать коррупционных проявлений, а если это произошло — жестко реагировать. Сегодня на заседании антикоррупционной комиссии Ленобласти обсуждали важность межведомственного взаимодействия по выявлению злоупотреблений служебным положением и неукоснительному соблюдению законодательства, – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона дал поручение дополнительно организовать методические обучения, инструктажи по заполнению деклараций о доходах и расходах, консультирование специалистов, готовящих правовые акты, чтобы исключить нарушения.

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Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

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