Дрозденко: Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас

Межведомственное взаимодействие в антикоррупционной работе усилят в Ленобласти вместе с обучением сотрудников административного корпуса
Глава региона дал поручение дополнительно организовать методические обучения, инструктажи по заполнению деклараций о доходах и расходах, консультирование специалистов, готовящих правовые акты, чтобы исключить нарушения.
Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.