Александр Дрозденко вручил 15 удостоверений «Ветеран боевых действий» героям СВО

Удостоверения из рук главы Ленобласти получили пятнадцать бойцов ЧВК «Вагнер» и добровольческого формирования «Барс».

«Сегодня для нас очень важно, чтобы все наши жители – от мала до велика – понимали, что участники специальной военной операции — это герои, люди, которые с риском для жизни и здоровья, защищали и отстаивали честь и достоинство нашей страны»,— сказал Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич подчеркнул, что 47 регион – первый регион в России, который выступил с инициативой о признании ветеранами боевых действий всех, независимо от воинских подразделений, в том числе специальных частных военных и добровольческих компаний, принимающих участие в СВО. Удостоверение ветерана не только подтверждает статус участников специальной военной операции, но и права и гарантии на все социальные программы, которые действуют в России и Ленобласти.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.