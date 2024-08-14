Ветеран, прошедший Чечню и СВО, рассказал о своем пути: «Хочу быть полезным обществу»

Алексей Бошкажик прошел чеченскую кампанию, был мобилизован после начала СВО, где получил ранение. Однако реабилитации российский офицер решил остаться в армии и продолжил военную карьеру в качестве замполита в одном из военкоматов Ленобласти.
Фонд «Ленинградский рубеж» поговорил с российским офицером, ветераном боевых действий Алексеем Бошкажиком. Военнослужащий — пример настоящего патриота, прошедшего через горнило боевых действий и, несмотря на ранение и долгую реабилитацию, вернувшегося в армию.
Военнослужащий является участником второй чеченской кампании и после увольнения в 2000-х годах вернулся на гражданку. Однако, как признается Бошкажик, с началом СВО пересмотрел многое.
За успешное выполнение боевых задач военнослужащий был удостоен Ордена Мужества. Однако в результате тяжелого ранения вернуться в зону боевых действий уже не смог. Впрочем, ставить крест на военной карьере Бошкажик не стал и остался в армии в качестве замполита в одном из военкоматов Ленобласти.