Ветеран, прошедший Чечню и СВО, рассказал о своем пути: «Хочу быть полезным обществу»

Алексей Бошкажик прошел чеченскую кампанию, был мобилизован после начала СВО, где получил ранение. Однако реабилитации российский офицер решил остаться в армии и продолжил военную карьеру в качестве замполита в одном из военкоматов Ленобласти.

Фонд «Ленинградский рубеж» поговорил с российским офицером, ветераном боевых действий Алексеем Бошкажиком. Военнослужащий — пример настоящего патриота, прошедшего через горнило боевых действий и, несмотря на ранение и долгую реабилитацию, вернувшегося в армию.

Военнослужащий является участником второй чеченской кампании и после увольнения в 2000-х годах вернулся на гражданку. Однако, как признается Бошкажик, с началом СВО пересмотрел многое.

Как закончился контракт, вернулся к обычной жизни в родной Туве, далее работал на заводе в Санкт-Петербурге. Наверное, как у многих людей, у меня все перевернулось в жизни с началом Спецоперации. Так, после мобилизации попал в одну из мотострелковых бригад, где стал командиром взвода, — рассказал ветеран.

За успешное выполнение боевых задач военнослужащий был удостоен Ордена Мужества. Однако в результате тяжелого ранения вернуться в зону боевых действий уже не смог. Впрочем, ставить крест на военной карьере Бошкажик не стал и остался в армии в качестве замполита в одном из военкоматов Ленобласти.