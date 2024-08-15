Прохожий и росгвардейцы помогли потерявшемуся мальчику в Петербурге

В правоохранительные органы вечером 13 августа позвонил прохожий. Во дворе на Заневском проспекте к нему подошел потерявшийся ребенок. Через несколько минут на место прибыли росгвардейцы.

Они выяснили, что мальчику пять лет, он потерялся, пока гулял с бабушкой. Увлекся, катаясь на самокате, пропал из ее поля зрения и не вернулся, так как не знал, где находятся его родные и дом.

Росгвардейцы успокоили ребенка, угостили его булочкой с джемом и отвезли в полицию, где передали инспектору по делам несовершеннолетних. О происшествии известили мать, которая сразу приехала за ребенком.