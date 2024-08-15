Жителя Всеволожского района будут судить за убийство знакомого в «Моей семье»

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя садоводства «Моя семья» Всеволожского района, обвиняемого в убийстве знакомого.
Преступление совершено в ночь на 1 мая 2024 года. Двое мужчин распивали спиртное, возник конфликт. Хозяин дома выстрелил в оппонента из травматического пистолета. От полученного ранения 21-летний молодой человек скончался на месте.
Заведено уголовное дело об убийстве. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
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