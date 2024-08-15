Сергей Бебенин поздравил Старую Ладогу с Днем ее основания

Сегодня, 15 августа, Старая Ладога – первая столица Руси отмечает своей День Рождения
Как отметил спикер Законодательного Собрания Ленинградской области, Старая Ладога – это жемчужина России, место рождения российской государственности, в старину – опорный пункт мирового торгового пути «из варяг в греки», небольшое приладожское село всероссийского значения со своей великой историей, самобытной культурой, уникальными памятниками.
Возникшая по данным археологии в середине VIII века Ладога названа резиденцией Рюрика в Ипатьевском списке «Повести временных лет». Согласно этой версии, Рюрик сидел в Ладоге до 864 года, и лишь после этого основал Новгород. Сейчас Старая Ладога — это село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, административный центр Староладожского сельского поселения.
В 2021 году село Старая Ладога в Волховском районе вошло в ассоциацию «Самые красивые деревни России».