Сергей Бебенин поздравил Старую Ладогу с Днем ее основания

Сегодня, 15 августа, Старая Ладога – первая столица Руси отмечает своей День Рождения

Как отметил спикер Законодательного Собрания Ленинградской области, Старая Ладога – это жемчужина России, место рождения российской государственности, в старину – опорный пункт мирового торгового пути «из варяг в греки», небольшое приладожское село всероссийского значения со своей великой историей, самобытной культурой, уникальными памятниками.

Сегодня Старая Ладога — центр притяжения для всех, кому по-настоящему дорога история России. Каждый год сюда съезжаются любители и знатоки истории со всех уголков нашей страны и из ближнего зарубежья, — отметил Сергей Бебенин.

Возникшая по данным археологии в середине VIII века Ладога названа резиденцией Рюрика в Ипатьевском списке «Повести временных лет». Согласно этой версии, Рюрик сидел в Ладоге до 864 года, и лишь после этого основал Новгород. Сейчас Старая Ладога — это село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, административный центр Староладожского сельского поселения.

Мы гордимся, что живем на древней ладожской земле, что являемся частью ее великой истории. Поздравляю всех с Днем Старой Ладоги! Желаю процветания и прекрасного будущего первой столице Руси!, — подытожил свое поздравление Сергей Бебенин.

В 2021 году село Старая Ладога в Волховском районе вошло в ассоциацию «Самые красивые деревни России».