Вуз из Петербурга вошел в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинге ARWU места присваиваются первым 100 вузам. Далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет по алфавиту.

В рейтинг вошли Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900).

Академический рейтинг университетов мира – ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.