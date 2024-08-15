В небе над Петербургом заметили предвестников осени

В преддверии холодов стрижи начинают покидать северо-западные территории.

В небе над Санкт-Петербурге заметили улетающих стрижей. Конечная точка маршрута пернатых — жаркая Африка, где они будут пережидать холода на родине.

В прошлом году последних стрижей, растворяющихся в горизонте, наблюдали 13 августа. В этом году последние представители семейства стрижных, обитающих в Северной столице, немного задержались.

Тем временем пернатые, которые живут в Ленобласти, пока не спешат с отлетом. По крайней мере, те, что кружат над очистными сооружениями. Впрочем, скоро и они отправятся в отпуск.