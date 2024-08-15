Врач назвала худшие продукты для сочетания с медом

Всего диетолог выделила два продукта, с которыми сочетать лакомство не стоит.

Горячие напитки и белый хлеб — самые неудачные сочетания с медом, заявила диетолог Елена Соломатина. В первом случае лакомство теряет свои полезные свойства и становится канцерогеном, а во втором — существует риск серьезно подпортить свою фигуру.

Употреблять мед лучше всего отдельно либо с чаем. Но ни в коем случае не с горячим: при нагревании мед теряет все свои полезные свойства и выделяет вещество, оказывающее на организм канцерогенное действие. По этой же причине нет ничего хорошего в выпечке с медом и запеченном в нем мясе, — цитирует врача «М24».

Также диетолог не советует употреблять мед с белым хлебом. Дело в том, что в выпечке и без того много калорий,