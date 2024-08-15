Названы самые популярные у россиян мобильные игры

Аналитики фиксируют рост заинтересованности мобильным геймингом среди российских пользователей.

Согласно данным аналитиков, время, которое тратят россияне на мобильные игры, за последний год увеличилось в среднем почти на 5,5 часов. Также эксперты фиксируют в целом прирост аудитории мобильного гейминга в стране — сразу на 28, 5% с начала 2024 года, пишет «Газета.ру».

Лидирующие позиции по объему потраченного интернет-трафика за первое полугодие занимают такие игры, как: Mobile Legends, ROBLOX, Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes.

Самые активные геймеры — в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. На эти города приходится больше всего потраченного интернет-трафика на мобильные игры.