Синоптики рассказали о погоде в регионе в конце текущей недели.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 16 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в регионе во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью на западе +10…+15 гр., на востоке +5…+10 гр., днем +22…+27 гр. Атмосферное давление будет понижаться, — приводит прогноз погоды МЧС.

Однако уже 17 августа в 47-м регионе ожидается ряд сложных погодный условий. Синоптики прогнозируют на территории Ленобласти ливни, грозы и усиление ветра до 11 метров в секунду. В последний день этой недели, предварительно, климатическая обстановка начнет налаживаться, однако ночью и утром местами возможен туман.