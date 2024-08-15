В Сбере назвали пять самых частых фраз и слов, используемых мошенниками

Автор: Анастасия Щербакова
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Как только незнакомец начинает использовать эти выражения, можно сразу бросать трубку.

Сбер составил топ слов и фраз, которые мошенники наиболее часто используют при беседе с потенциальной жертвой.

Как отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов, чаще всего аферисты при попытке обмануть россиян используют следующие фразы и слова: «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты», «ФСБ», «МВД», «паспорт» и «СНИЛС».

Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник, — цитирует Кузнецова РБК.
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15.04.2024 1162
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