Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Крыму в сентябре

В бархатный сезон отпуск на полуострове обойдется гораздо дешевле. Скидки в этот период доходят до 30%.

Отдых на курортах Крыма в сентябре и октябре обходится туристам гораздо дешевле. Предстоящий бархатный сезон не станет исключением. Как прогнозирует АТОР, скидки будут доходить до 30%, по сравнению с Краснодарским краем.

Неделя отдыха в отеле с питанием «все включено» или «полный пансион» выйдет на 20-30% дешевле, чем в Сочи <…> В бархатный сезон номер на 7 ночей в отеле 3 звезды с питанием «все включено» в Крыму сейчас стоит около 39 тыс. руб. за двоих. В Сочи номер в отеле аналогичной категории обойдется от 54 тыс. руб., — заявили в ассоциации туроператоров.