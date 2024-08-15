В день рождения «Ленинградский рубеж» передал современные образцы техники военным

Современные образцы техники были переданы по поручению главы Ленобласти Александра Дрозденко
Сегодня, 15 августа, исполняется два года со дня основания фонда «Ленинградский рубеж», который был создан по инициативе Александра Дрозденко как механизм поддержки ленинградских бойцов, находящихся в зоне СВО. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только через него. Помочь Фонду вы можете одним из удобных вам способов. Подробности по ссылке. Если же вам нужна помощь Фонда, то заполнить заявление на ее получение можно по ссылке. Помощь могут получить военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, направленные в зону СВО из Ленобласти.
Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.
Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.