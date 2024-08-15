Ленобласть направила 15 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Это уже не первая отправка в Курск. Мы с первых дней террористического нападения на Курскую область собрали и отправили машины, будут ещё отправки — ко мне обращаются руководители предприятий, диаспоры, предлагают свою помощь

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Здесь не только будет участвовать партия «Единая Россия», мы приглашаем все политические партии, общественные движения, предприятия. Жители активно помогают, денежная помощь идёт, кто сколько может, и это идет по велению души. Такой показатель настоящего братства, дружбы, поддержки, но по-другому россияне не могут, — заявил Александр Дрозденко.