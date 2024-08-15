Ленобласть направила 15 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, Ленобласть продолжит помогать приграничью.
Ленинградская область направила в Курскую область 15 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детское питание, медикаменты, постельное белье, одежда и строительные материалы. Как отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, помощь пострадавшим приграничным районам будет оказываться и дальше.
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Здесь не только будет участвовать партия «Единая Россия», мы приглашаем все политические партии, общественные движения, предприятия. Жители активно помогают, денежная помощь идёт, кто сколько может, и это идет по велению души. Такой показатель настоящего братства, дружбы, поддержки, но по-другому россияне не могут, — заявил Александр Дрозденко.
Отметим, пункты приема гуманитарной помощи для Курской области открыты во всех районах Ленинградской области. Адреса центров и списки необходимого мы публиковали ранее.