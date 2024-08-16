Хомяк угрожал взорвать детскую площадку в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 15 августа в полицию поступило сообщение о минировании детской площадки по улице Федюнинского в городе Ломоносов. Звонивший мужчина представился хомяком.

Злоумышленник сообщил, что две бомбы якобы сдетонируют через полчаса после звонка. И пообещал взорвать несколько машин.

По словам лжеминера, он переиграл в популярную игру в мессенджере. Другие данные мужчина отказался назвать и попросил полицейских поторопиться.

Оперативники осмотрели детскую площадку, взрывных устройств они не нашли. По факту сообщения лжеминера проводится проверка.

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