Хомяк угрожал взорвать детскую площадку в Ленобласти

В ночь на 15 августа в полицию поступило сообщение о минировании детской площадки по улице Федюнинского в городе Ломоносов. Звонивший мужчина представился хомяком.

Злоумышленник сообщил, что две бомбы якобы сдетонируют через полчаса после звонка. И пообещал взорвать несколько машин.

По словам лжеминера, он переиграл в популярную игру в мессенджере. Другие данные мужчина отказался назвать и попросил полицейских поторопиться.

Оперативники осмотрели детскую площадку, взрывных устройств они не нашли. По факту сообщения лжеминера проводится проверка.