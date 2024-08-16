В Гатчинской больнице спасли 95-летнюю женщину

Благодаря врачам из Гатчинской больницы 95-летней женщине удалось пережить инфаркт. Ее доставили в медицинское учреждение из Луги, диагностировали ишемическую болезнь сердца, острый коронарный синдром.

С этим диагнозом тяжело справиться даже молодым пациентам. Однако болезнь удалось победить благодаря мастерству врачей. Пациентку прооперировали.

За 45 минут заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслав Миронов и рентгенэндоваскулярный хирург Марина Меликсетян провели коронарографию и стентирование огибающей артерии.

После вмешательства пациентку перевели из интенсивной терапии в палату кардиологического отделения. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы.