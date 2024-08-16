Наличные и украшения на 300 тысяч рублей украли из квартиры во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района 15 августа обратилась 51-летняя хозяйка квартиры в доме на улице Энергетиков в Новом Девяткино.

Женщина обнаружила пропажу около 20 тысяч рублей наличными и украшений стоимостью в 280 тысяч рублей. По предварительным данным, следов взлома двери не обнаружено.

Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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05.02.2021 4560
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