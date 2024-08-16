ВСУ обстреляли гипермаркет с мирными людьми в Донецке

После атаки в торговом здании начался сильный пожар.

Украинские боевики ударили по гипермаркету в Донецке, где в этот момент находились гражданские. В результате обстрела начался сильный пожар.

Как передают очевидцы, также были повреждены больница и здания жилых домов, расположенных рядом с гипермаркетом.

Также сообщается, что ВСУ не дают экстренным службам приблизиться к горящему ТЦ. Боевики продолжают обстрелы окрестностей.