«Не уничтожаем, а приумножаем»: миколог развеял главный миф о сборе грибов

По словам специалиста, сбор грибов вовсе не вредит их популяции.

Сбор грибов не способен навредить популяции этого царства живой природы. Более того, количество эукариотов, если их срывать, наоборот увеличивается. Об этом заявил миколог Михаил Вишневский.

Когда происходит сбор грибов, мы не уничтожаем их, а приумножаем, давая жизнь грибнице… Научно доказано, что чем больше грибов с грибницы собирают, тем лучше она себя чувствует, тем сильнее разрастается, тем больше плодов из себя выпускает, — цитирует миколога «МК».