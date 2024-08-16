Гастроэнтеролог раскрыла, что будет, если съесть червивую малину

С такой ситуацией наверняка сталкивались многие, однако врач заверила, что переживать не стоит.
Если случайно съесть малину, в которой поселилась личинка, ничего страшного не произойдет. Как отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, это абсолютно безопасно.
Врач подчеркивает, что в личинках малинного жука даже есть витамины, не говоря уже о белке. Впрочем, это сомнительные плюсы, поэтому есть такую ягоду все же не стоит.
Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счёт, — цитирует специалиста LIFE.
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