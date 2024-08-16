В России с сентября начнут рассчитывать оплату сверхурочной работы по-новому

По словам юриста, с сентября россияне будут получать больше за сверхурочную работу.

С сентября расчет оплаты сверхурочной работы будет производиться по новым правилам, заявил юрист Илья Русяев. Компании обяжут учитывать весь заработок сотрудника, в том числе премии и компенсации.

Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, сейчас работодатели оплачивают переработки сотрудников только на основе тарифной части зарплаты.

Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников, — заявил юрист.