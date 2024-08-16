Россиянам проиндексируют заработные платы в октябре — Минтруд

Индексация составит 5,1%, но затронет только федеральных госслужащих.

Сотрудникам федеральных ведомств в октябре этого года проиндексируют заработные платы. Об этом сообщили в Минтруд РФ.

Зарплаты будут увеличены сотрудникам федеральных ведомств, в том числе преподавателям федеральных вузов, медработникам клинических центров, сотрудникам гидрометеорологической службы и гражданскому персоналу правоохранительных органов.