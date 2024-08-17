Роспотребнадзор: в России существует вакцина для профилактики оспы обезьян

Автор: Анастасия Щербакова
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Разработка препарата началась еще в 2009 году, а спустя 13 лет вакцина была зарегистрирована в Роспатенте.

В Роспотребнадзоре на фоне прироста заболеваемости оспой обезьян в странах мира отметили, что в России существует  своя собственная вакцина для профилактики заболевания.

В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрирована вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак», являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня. Данная вакцина предназначена, в том числе для профилактики оспы обезьян, — передает ведомство.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что система здравоохранения РФ постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию и предпринимает все необходимые меры.

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01.08.2024 192
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