В России могут запретить хостелы в жилых домах

Соответствуюзтий законопроект вносится в Госдуму после многочисленных жалоб от жителей Москвы.

В Государственной Думе предложили запретить размещать хостелы в многоквартирных жилых домах. Соответствующий законопроект был подготовлен группой депутатов на фоне непрекращающихся жалоб москвичей на мини-гостиницы.

Как показала практика, такие хостелы создают невыносимые условия. Жители жалуются на постояльцев-мигрантов. Ночлежки создают почву для межнациональных конфликтов и проблем, связанных с поведением приезжих. Также из-за них повышается износ коммуникаций в жилых домах. Сильно увеличивается нагрузка на всю инфраструктуру, — заявили авторы документа.