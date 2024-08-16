Гуманитарную помощь в Курскую область направили 60 отделений «Единой России»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в составе гуманитарной помощи все самое необходимое: бытовая техника, продовольствие, вода, одежда и стройматериалы.
В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области принимают участие уже более 60 региональных отделений, рассказал врио секретаря Генсовета партии в ходе поездки в Курскую область.
Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым Владимир Якушев проинспектировал распределительный центр гуманитарной помощи и обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в пунктах временного размещения (ПВР).
Работу центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.
В два самых крупных ПВР врио секретаря Генсовета вместе с волонтёрами партии и МГЕР доставил также холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и угощения для детей.
Жители пострадавшего региона могут также получить необходимую помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».
Получают гумпомощь от партии и курские медики. Например, ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили «скорой помщи».
Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу не только продовольствие, но и рации, а также бытовую технику.
Продолжается оказание необходимой помощи и жителям Рыльска, а молодогвардейцы оказывают поддержку в эвакуации людей из обстреливаемого населённого пункта.
Якушев отметил, что «Единая Россия» и дальше продолжит оказывать всю необходимую помощь жителям региона.
Врио секретаря Генсовета подчеркнул – партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.
Отметим, «Единая Россия» с 7 августа активно оказывает поддержку жителям Курской области. В регион регулярно поступает гуманитарная помощь: вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.
Колонны автомобилей со всем необходимым отправились в регион буквально на следующий же день после атаки украинских боевиков. Помощь отправилась из Орловской, Тульской и Воронежской области, Москвы и Татарстана, затем присоединились и другие субъекты: Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и многие другие.
На территории Курской области работает волонтёрский центр, в работе которого задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружая, сортируя и доставляя гумпомощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 пунктах временного размещения.