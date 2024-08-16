Гуманитарную помощь в Курскую область направили 60 отделений «Единой России»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в составе гуманитарной помощи все самое необходимое: бытовая техника, продовольствие, вода, одежда и стройматериалы.

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области принимают участие уже более 60 региональных отделений, рассказал врио секретаря Генсовета партии в ходе поездки в Курскую область.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым Владимир Якушев проинспектировал распределительный центр гуманитарной помощи и обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в пунктах временного размещения (ПВР).

Работу центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

Дмитрий Медведев накануне (на Председатель «Единой России»накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа – прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть, – сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных ПВР врио секретаря Генсовета вместе с волонтёрами партии и МГЕР доставил также холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и угощения для детей.

В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов «Молодой Гвардии», «Волонтёрской Роты». Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается, – сообщил Владимир Якушев.

Жители пострадавшего региона могут также получить необходимую помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населённых пунктов к родным и близким. Волонтёры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие ещё есть потребности», – рассказал врио секретаря Генсовета партии.

Получают гумпомощь от партии и курские медики. Например, ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили «скорой помщи».

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу не только продовольствие, но и рации, а также бытовую технику.

Продолжается оказание необходимой помощи и жителям Рыльска, а молодогвардейцы оказывают поддержку в эвакуации людей из обстреливаемого населённого пункта.

Один из основных вопросов сейчас – организации логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят ещё 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей, – рассказал Владимир Якушев.

Якушев отметил, что «Единая Россия» и дальше продолжит оказывать всю необходимую помощь жителям региона.

Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области, – сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета подчеркнул – партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

Это — наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал Председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью, – заключил Владимир Якушев.

Отметим, «Единая Россия» с 7 августа активно оказывает поддержку жителям Курской области. В регион регулярно поступает гуманитарная помощь: вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Колонны автомобилей со всем необходимым отправились в регион буквально на следующий же день после атаки украинских боевиков. Помощь отправилась из Орловской, Тульской и Воронежской области, Москвы и Татарстана, затем присоединились и другие субъекты: Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и многие другие.

На территории Курской области работает волонтёрский центр, в работе которого задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружая, сортируя и доставляя гумпомощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 пунктах временного размещения.