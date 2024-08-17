Флаг Ленобласти водрузили на высоте более 7 тысяч метров

Ленинградские альпинисты совершили восхождение на пик Ленина в Таджикистане.
Флаг Ленинградской области развевается на пике Ленина в Таджикистане на высоте 7 134 метров. Установили его члены сборной команды 47-го региона по альпинизму в рамках подготовки к походу в Непал.
Альпинисты планируют покорить вершину горного массива Дхаулагири, высота которой 8 167 метров, — рассказали в Центре спортивной подготовки Ленобласти.
Также в планах у ленинградских спортсменов восхождение на самую высокую точку мира — гору Эверест.
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