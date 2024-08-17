Ведомство продолжает мониторинг состояния водоемов региона.

Роспотребнадзор провел повторные лабораторные исследования проб воды, взятых в водоемах Ленинградской области. Согласно обновлённым данным мониторинга, пригодными для купания остаются только семь мест:

♦ Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);

♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);

♦ Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);

♦ Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);

♦ Тосненский район: оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки).