Ведомство продолжает мониторинг состояния водоемов региона.
Роспотребнадзор провел повторные лабораторные исследования проб воды, взятых в водоемах Ленинградской области. Согласно обновлённым данным мониторинга, пригодными для купания остаются только семь мест:
♦ Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);
♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);
♦ Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);
♦ Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);
♦ Тосненский район: оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки).
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