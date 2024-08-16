Выходные встретят жителей Ленобласти ливнями и грозой

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России по Ленинградской области

Температура воздуха при этом достигнет комфортных значений.

В субботу, 17 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов 47-го региона пройдут  кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13…+18 гр., на востоке местами до +10 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться, — передает МЧС.
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