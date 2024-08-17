В Петербурге спасли котенка, застрявшего под капотом машины

Чтобы вызволить малыша, инспекторам пришлось искать владельца автомобиля.

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ при патрулировании обратили внимание на записку, оставленную на автомобиле. В ней владельца машины предупредили, что под капотом находится котенок.

В итоге стражи порядка решили спасать бедолагу и связались с владельцем машины. Прибывшая к месту ЧП девушка рассказала, что не садилась за руль двое суток. Спасательная операция прошла успешно — котенка вызволили из ловушки.