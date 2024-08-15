Жители дома в Петербурге жалуются на соседа, паркующего свой мотоцикл в парадной

Основная претензия жильцов высотки — байк лишает их доступа к почтовым ящикам.

Жители одной из высоток на Парнасе довольно часто наблюдают в своей парадной необычную картину — припаркованный у почтовых ящиков спортивный мотоцикл. Байк принадлежит мужчине, также проживающему в этом доме.

Жильцы многоквартирного дома жалуются, что из-за «железного коня» не могут подойти к своим почтовым ящикам. Кадр процесса парковки мотоцикла в парадной оказался в распоряжении Mash на Мойке.