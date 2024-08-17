В Ленобласти построят дорогу к дачному массиву после просьбы местных жителей

Жители садоводства обратились к губернатору региона 5 августа, а уже менее чем через 2 недели регион нашел инвестора и уже готовит необходимую документацию.

Правительство Ленинградской области оперативно отреагировало на просьбу жителей дачного массива в Мистолово Всеволожского района построить подъездную дорогу к их населенному пункту.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, 5 августа к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямой линии обратились жители садоводства и попросили построить дорогу. Спустя менее чем две недели инвестор, готовый профинансировать проект, был найден. Также уже готовится необходимая документация для реализации проекта.

К ДНП «Спорт» проведут две асфальтированные полосы с уличным освещением. По завершению всех работ содержание и обслуживание дороги — за администрацией Бугровского поселения, — рассказали в пресс-службе правительства региона.