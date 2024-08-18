Из дома в Приозерском районе украли 400 тысяч рублей. Был запасной ключ

В полицию Приозерского района 16 августа обратилась 27-летняя жительница деревни Снегиревка. Вернувшись с работы в квартиру дома на улице Школьной, она обнаружила пропажу 400 тысяч рублей.

Деньги хранились в копилке. По предварительным данным, следов взлома на входной двери не обнаружено. Пострадавшая в разговоре с полицейскими отметила, что запасной ключ хранился в почтовом ящике.

О содержимом ящика знали соседи. Заведено уголовное дело о краже.