Из дома в Приозерском районе украли 400 тысяч рублей. Был запасной ключ

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Приозерского района 16 августа обратилась 27-летняя жительница деревни Снегиревка. Вернувшись с работы в квартиру дома на улице Школьной, она обнаружила пропажу 400 тысяч рублей.

Деньги хранились в копилке. По предварительным данным, следов взлома на входной двери не обнаружено. Пострадавшая в разговоре с полицейскими отметила, что запасной ключ хранился в почтовом ящике.

О содержимом ящика знали соседи. Заведено уголовное дело о краже.

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Из дома в Приозерском районе украли 400 тысяч рублей. Был запасной ключ Снегиревка, Приозерский район
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05.02.2021 4567
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